Bloomberg: Путин выступил против полного запрета криптовалют в России

Президент России Владимир Путин поддерживает предложение правительства о регулировании криптовалют и ограничении майнинга. Однако он против позиции Центробанка о том, чтобы полностью запретить подобные активы. С таким сообщением выступило агентство Bloomberg, которое ссылается на собственные источники.

По словам собеседников агентства, такие данные предоставили одновременно три источника, знакомые с ситуацией. По их словам, глава государства якобы действительно одобрил предложение ограничить майнинг теми регионами и городами, в которых существует избыток электроэнергии. Это Иркутск. Красноярск и Карелия.

Пока пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать личную позицию Путина по этому вопросу. Он лишь напомнил, что лидер страны поручил правительству и Центробанку уладить все разногласия между ними.

Однако несколько позже Дмитрий Песков отметил, что предложения разрешить майнинг только в отдельных регионах с избытком электричества вообще не звучали. Центробанк настаивает на том, чтобы полностью запретить в России выпуск, обмен и обращение криптовалют. Кабмин занимает более мягкую позицию по этому вопросу.