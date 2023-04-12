Власть 12 апреля 2023, 21:01 Блинкена обвинили в лицемерии после призывов к гражданам США покинуть Россию Представитель МИД Захарова: призывы Блинкена к гражданам США покинуть Россию лицемерны РИА «Новости»

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Призывы госсекретаря США Энтони Блинкена к американцам покинуть Россию лицемерны и двусмысленны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Комментарий опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

У Захаровой поинтересовались, допустят ли американских дипломатов к арестованному журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Она ответила, что шумиха в западных СМИ, раздутая после задержания репортера с поличным, представляет собой «образец вопиющего лицемерия» — как и призывы госсекретаря Энтони Блинкена к соотечественникам.

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«Именно Вашингтон развернул настоящую охоту за россиянами, проживающими в США и третьих странах или временно там находящимися, к которым американские спецслужбы и правоохранители имеют претензии», — подчеркнула дипломат.

Ранее на вопрос о доступе к Гершковичу ответил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он заявил, что власти рассмотрят такую возможность в соответствии с нормами российского законодательства. Замглавы МИД призвал не оказывать давления по этой теме.