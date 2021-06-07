Блинкен заявил о готовности к взаимодействию с Россией при смене ее курса

США готовы к стабильным отношениям с Россией в случае, если она изменит курс, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Он отметил, что Джо Байден на саммите в Женеве обозначит Владимиру Путину позицию Вашингтона в случае продолжения «агрессивных действий» со стороны России.

«Если Россия изменит курс, мы готовы общаться. Но если Россия решит действовать агрессивно или безрассудно по отношению к нам или к нашим союзникам и партнерам, мы ответим», — заявил Блинкен в интервью порталу Axios.

Блинкен отметил, что США и Россия во многих сферах, которые будут способствовать укреплению безопасности, стратегической стабильности и контролю над вооружениями, могут действовать сообща. Предстоящая встреча лидеров двух стране, по мнению госсекретаря США, лучший способ обсудить все эти вопросы.

Встреча американского президента Джо Байдена с российским Владимиром Путиным пройдет 16 июня в Женеве. Это будет первая личная встреча лидеров двух стран после вступления Байдена на должность президента. Поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом президента РФ с января 2020 года.