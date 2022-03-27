Блинкен: США не планируют менять власть в России

США не располагают стратегией, нацеленной на смену российской власти. Об этом сказал американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Он сделал заявление после встречи с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом. Блинкен сказал, что американская сторона уже заявляла об отсутствии планов по смене российского правительства. Его слова опубликовал ТАСС со ссылкой на агентство Reuters

«Как вы неоднократно слышали от нас, мы не имеем стратегии смены режима в России или где бы то ни было еще», — заявил он.

Ранее от президента США Джо Байдена звучало противоположное сообщение. Он сказал, что президент РФ Владимир Путин «не может оставаться у власти». Также Байден заявил, что «Украина никогда не станет победой для России».

Его слова прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он заявил, что выбор главы РФ находится вне зоны принятия решения президента США.

«Не Байдену это решать. Президента России избирают россияне», — сказал Песков.