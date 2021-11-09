Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве парка «Яуза». Об этом сообщила НСН.

Он уточнил, что работы в парке продолжатся в 2022 году.

«В этом году привели в порядок пойму реки Чермянки от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и вдоль Юрловского проезда до улицы Молодцова», — подчеркнул Собянин.

Следующий в очереди — северный участок от МКАД до улицы Енисейская. Будут учтены пожелания местных жителей. Те рассказали, что территория недостаточно связана, плохое состояние прогулочных и велосипедных дорожек, не хватает спортивных площадок и зон для отдыха.