Собянин рассказал о благоустройстве парка «Яуза»
Мэр Москвы Собянин: благоустройство парка «Яуза» продолжится в следующем году
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве парка «Яуза». Об этом сообщила НСН.
Он уточнил, что работы в парке продолжатся в 2022 году.
«В этом году привели в порядок пойму реки Чермянки от улицы Мусоргского до проезда Дежнева и вдоль Юрловского проезда до улицы Молодцова», — подчеркнул Собянин.
Следующий в очереди — северный участок от МКАД до улицы Енисейская. Будут учтены пожелания местных жителей. Те рассказали, что территория недостаточно связана, плохое состояние прогулочных и велосипедных дорожек, не хватает спортивных площадок и зон для отдыха.