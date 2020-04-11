Благоустраивать Москву перестали до особого распоряжения

По указанию мэра Сергея Собянина в Москве с 11 апреля приостановили все работы по благоустройству. Об этом сообщил заместитель главы города Петр Бирюков.

По его словам, остановлены как работы, которые выполнялись собственными силами, так и подрядчиками. Такой режим будет действовать до особого распоряжения, сообщил ТАСС.

Исключение сделают только для проведения аварийных работ и работ, которые связаны с обеспечением жизнедеятельности города, добавил Бирюков.

В пятницу власти Москвы и Подмосковья объявили о том, что в регионе с понедельника, 13 марта, постепенно введут пропускной режим. Первые пропуска выдадут для поездок на работу, затем — на другие цели.

По данным на 10 апреля, в России коронавирус обнаружили у 11 917 человек. В Москве зафиксировали 7822 случая COVID-19 и 58 смертей, в Подмосковье — 930 заразившихся и 13 умерших. Всего в России, по последним данным, скончались 102 человека