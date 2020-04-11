    11 апреля 2020, 02:00

    Благоустраивать Москву перестали до особого распоряжения

    Кирилл Фролов

    По указанию мэра Сергея Собянина в Москве с 11 апреля приостановили все работы по благоустройству. Об этом сообщил заместитель главы города Петр Бирюков.
    Благоустраивать Москву перестали до особого распоряжения

    По его словам, остановлены как работы, которые выполнялись собственными силами, так и подрядчиками. Такой режим будет действовать до особого распоряжения, сообщил ТАСС.

    Исключение сделают только для проведения аварийных работ и работ, которые связаны с обеспечением жизнедеятельности города, добавил Бирюков.

    В пятницу власти Москвы и Подмосковья объявили о том, что в регионе с понедельника, 13 марта, постепенно введут пропускной режим. Первые пропуска выдадут для поездок на работу, затем — на другие цели.

    По данным на 10 апреля, в России коронавирус обнаружили у 11 917 человек. В Москве зафиксировали 7822 случая COVID-19 и 58 смертей, в Подмосковье — 930 заразившихся и 13 умерших. Всего в России, по последним данным, скончались 102 человека