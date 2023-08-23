Власть 23 августа 2023, 21:26 «Благодарю вас за службу». Путин заявил, что гордится бойцами ВС России Путин обратился к российским военным и заявил, что гордится ими unsplash.com

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Президент Владимир Путин заявил, что гордится российскими военнослужащими. С таким заявлением глава государства выступил в ходе выступления в Курске, сообщил ТАСС.

Вечером 23 августа Путин поучаствовал в торжественном мероприятии, которое посвятили 80-летию Курской битвы. Президент обратился к военнослужащим ВС России, поблагодарил их за службу, а также поздравил всех жителей страны с юбилеем победы в Курской битве.

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«Благодарю вас за службу, горжусь вами», — сказал Путин.

Воспитанники из лагеря «ПролексиконКидс» в деревне Подрезово Московской области тоже поучаствовали в мероприятиях, посвященных 80-летию Курской битвы и Прохоровскому танковому сражению. Организаторы праздника устроили для юных жителей Мытищ конкурсы, викторины и мастер-классы.