Власть 21 ноября 2022, 16:59 Бюджетное правило в России смягчат на два года Президент Путин подписал закон о смягчении бюджетного правила на 2023−2024 годы РИА «Новости»

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Финансирование расходов из государственного бюджета в 2023 и 2024 году пройдет по смягченному бюджетному правилу, которое предусматривает выделение не более восьми триллионов рублей из нефтегазовых доходов. С 2025 года сумму начнут индексировать на 4%. Указ подписал президент России Владимир Путин.

В пояснительной запискесказано, что предусмотренный объем расходов возможен при курсе национальной валюте в диапазоне от 65 до 75 рублей за доллар. Это обеспечит стабильность расходов и снизит зависимость экономики от изменчивости нефтегазовых доходов.

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Смягченное бюджетное правило также допускает выделение средств из Фонда национального благосостояния в размере 2,9 триллиона рублей в 2023 году и 1,6 триллиона рублей — в 2024 году. Дополнительные средства должны сократить дефицит бюджета, который при высоких расходах в ближайшие два года составит 2 и 1,4% соответственно.

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В предельный объем расходов российского бюджета в рамках новой формулы включили сумму ненефтегазовых доходов, доходов от продажи энергоносителей, расходы на обслуживание государственного долга и операции органов федеральной власти и местного самоуправления.