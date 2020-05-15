Бюджетников в Хакасии попросили сдать по 500 рублей медикам. Их не заставляли, но люди недовольны

Работников бюджетных учреждений Хакасии якобы принуждают сдать по 500 рублей на «помощь медикам». В пресс-службе главы республики «360» объяснили, что дело сугубо добровольное. Никаких распоряжений правительство на этот счет не давало.

Начальник управления пресс-службы и информации главы Республики Хакасия Елена Пересторонина пояснила, что подобного документа «не существует».

«Что касается сбора средств на помощь медикам, то это дело добровольное. <…> Никто никого не заставляет. Человек может в любой момент отказаться», — сказала она.

Вопрос, заметили в пресс-службе, действительно обсуждался на оперативном штабе. Речь шла о том, чтобы перечислить однодневный заработок в помощь нуждающимся медицинским организациям. Например, если им нужна индивидуальная защита или одноразовая посуда. Последняя необходима медикам, находящимся на «казарменном положении»: они живут по месту работы и не видят родных.

К работе, подчеркнула Пересторонина, должны подключиться органы исполнительной власти — правительства, министерства и ведомства. Об этом тоже говорили во время заседания оперштаба.

По версии СМИ, работникам региональных учреждений культуры и бюджетных СМИ рекомендовали сдать по 500 рублей. Распоряжение о сборе средств якобы негласно поступило из республиканского правительства. Направить их намерены на материальную поддержку медиков. Людям не понравилась «акция благотворительности» на полупринудительной основе.