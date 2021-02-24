Названы ведомства с наихудшим исполнением расходов бюджета в 2020 году

Девять российских ведомства показали в 2020 году низкий, менее 90%, уровень исполнения расходов. Данные приводятся в аналитической записке Счетной палаты России о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за январь–декабрь 2020 года.

В список были внесены ФАС (80,4%), Минстрой (80,4%), Росмолодежь (81,6%), Ростуризм (81,8%) и Роскосмос (82,1%). Наибольший объем неисполненных бюджетных отмечен в разделах «Общегосударственные вопросы» (443,4 миллиарда рублей, или 22,7% показателя сводной бюджетной росписи), «Национальная оборона» (139,3 миллиарда, или 4,2%), «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (117,2 миллиарда, или 5%), «Национальная экономика» (114,5 миллиарда, или 3,2%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (68,7 миллиарда, или 15,6%).

В целом расходы на реализацию госпрограмм за минувший год были исполнены на 95,6%. По восьми госпрограммам они были исполнены менее чем на 90% — это управление госфинансами, образование, развитие Северного Кавказа, космическая деятельность, фармацевтическая промышленность, электронная промышленность, авиационная промышленность и национальная политика.

Глава Минфина Антон Силуанов в январе сообщил, что федеральный бюджет России по итогам 2020 года исполнен с дефицитом в 3,8% ВВП.