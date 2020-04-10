Бюджет впервые заработал на перечислениях нефтяных компаний

Российские нефтяные компании в марте 2020 года выплатили в бюджет 10,5 миллиардов рублей по демпферному механизму, который помогает сдерживать на внутреннем рынке цены на топливо. Эти средства помогут уменьшит траты из Фонда национального благосостояния России (ФНБ).

Как напомнило РБК, демпферный механизм позволяет компаниям получать сверхприбыли, если экспортные цены на нефть ниже, чем на внутреннем рынке. Частью вырученных средств они делятся с государством. В противном случае, они получают деньги из бюджета, чтобы не повышать цены на бензин и дизтопливо в России.

Получаемые от демпфера средства частично компенсируют выпадающие доходы от снижения экспортных пошлин на нефть и газ, что позволяет уменьшить расходование резервных средств ФНБ.

Нефтяные компании попытались изменить формулу расчета из-за низких цен на топливо. Однако в правительстве им сообщили, что это возможно, но сумма НДПИ будет увеличена, так как «бюджету в трудные времена надо помогать».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время видео-конференции с представителями фракции ЛДПР сообщил, что бюджет страны получит серьезный удар из-за недополучения нефтегазовых доходов на фоне пандемии коронавируса.