Бюджет Подмосковья на 2019 год увеличился на 27,9 млрд рублей

Бюджет Московской области увеличился в этом году на 27,9 миллиарда рублей. Законопроект приняли депутаты Мособлдумы на очередном заседании, 26 сентября.

Бюджет скорректировали для реализации приоритетных для региона направлений. Помимо этого, правительство перераспределило средства бюджета, высвободившиеся благодаря экономии. Об этом рассказала министр экономики и финансов Подмосковья Елена Мухтиярова.

Изменения расходов внесли в государственные программы региона «Здравоохранение Подмосковья», «Культура Подмосковья», «Образование Подмосковья», «Социальная защита населения Московской области», «Спорт Подмосковья», «Сельское хозяйство Подмосковья» и другие.

Больше всего средств правительство Подмосковья направит по адресным программам «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016–2020 годы» — темп роста расходов составил 98%; «Экология и окружающая среда Подмосковья» — темп роста — 104%; «Жилище» — 103%; «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» с темпом роста расходов 114%.