Бюджет на строительство спортобъектов увеличили в Воронежской области

Дополнительные средства выделят на строительство спортивных объектов в Воронежской области по адресной инвестпрограмме-2021. Об этом сообщило издание Infox.ru.

На это выделили 1,7 миллиарда рублей. Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов рассказал, что депутаты смогли добиться значительного увеличения финансирования адресной инвестиционной программы на 2021 год по некоторым направлениям.

«В новой редакции заложены средства как на дальнейшее строительство и реконструкцию ряда объектов, уже включенных в программу, так и на появление совершенно новых», — пояснил он.