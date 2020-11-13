Бюджет Курской области 2021 года сформирован бездефицитным

Региональный бюджет 2021 года сформирован бездефицитным. В 2022-м профицит составит 280 миллионов рублей, а в 2023-м — 262 миллиона. Планируется, что в 2021 году сумма доходов достигнет 58 миллиардов 505 миллионов рублей.

Основная статья расходов приходится на социально-культурную сферу — 37 миллиардов 841 миллионов рублей. Из этой суммы почти 30% выделяют на финансирование мероприятий в рамках социальной политики региона, 26,3% — на образование, 6,1% — на здравоохранение, 1,4% — на развитие культуры и кинематографии и 1,3% — на физическую культуру и спорт.

Средства на социально-культурную сферу занимают 64,7% в общей структуре расходов бюджета.

Кроме того, парламентарии выделили 580 миллионов рублей на дорожную деятельность.