Власть 24 апреля 2023, 12:00 Бизнесу захотели дать преференции при строительстве жилья в Крыму Премьер Мишустин: бизнесу нужно дать преимущества СЭЗ для строительства жилья в Крыму Пресс-служба Кремля

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Российское правительство выступило с идеей дать возможность предпринимателям, которые занимаются строительством жилья в Крыму, пользоваться преимуществами для участников созданной на полуострове свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил ТАСС.

СЭЗ Мишустин назвал одним из самых эффективных инструментов, который дает возможность увеличивать число инвесторов в Крыму.

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На рубль предоставленных ее участникам льгот приходится свыше трех рублей частных капиталовложений, объем которых — около 300 миллиардов рублей, добавил глава кабмина на совещании с вице-премьерами.

«Правительством предложено распространить этот механизм на реализацию проектов в сфере жилищного строительства. Предпринимателям предоставят преференции при градостроительной деятельности и землепользовании», — сказал он.

По словам Мишустина, так бизнесу станет легче выбрать и получить участки, где появятся новые комфортные дома для жителей Крыма.