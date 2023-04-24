24 апреля 2023, 12:00
Бизнесу захотели дать преференции при строительстве жилья в Крыму
Премьер Мишустин: бизнесу нужно дать преимущества СЭЗ для строительства жилья в Крыму
Российское правительство выступило с идеей дать возможность предпринимателям, которые занимаются строительством жилья в Крыму, пользоваться преимуществами для участников созданной на полуострове свободной экономической зоны (СЭЗ). Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил ТАСС.
СЭЗ Мишустин назвал одним из самых эффективных инструментов, который дает возможность увеличивать число инвесторов в Крыму.
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На рубль предоставленных ее участникам льгот приходится свыше трех рублей частных капиталовложений, объем которых — около 300 миллиардов рублей, добавил глава кабмина на совещании с вице-премьерами.
«Правительством предложено распространить этот механизм на реализацию проектов в сфере жилищного строительства. Предпринимателям предоставят преференции при градостроительной деятельности и землепользовании», — сказал он.
По словам Мишустина, так бизнесу станет легче выбрать и получить участки, где появятся новые комфортные дома для жителей Крыма.
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