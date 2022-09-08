Недружественным иностранцам ограничили порядок операций с российскими ООО | 360°

Власть 08 сентября 2022, 19:57 Поделиться Telegram

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Viber Недружественным иностранцам ограничили порядок операций с российскими ООО Президент Путин установил порядок операций с ООО, доли в которых имеют иностранцы Pixabay

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Президент Владимир Путин утвердил особый порядок операций с долями в российских обществах с ограниченной ответственностью (ООО) для лиц из недружественных государств. Они не смогут совершать какие-либо действия без специального разрешения от правительства. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, разрешения будет выдавать правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Также президент разрешил российским стратегическим компаниям, имеющим доли в ООО, не раскрывать информацию о работе иностранным совладельцам.

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Кроме того, глава государства позволил банкам, подпавшим под действие санкций, выполнять валютные обязательства перед отечественными компаниями в рублях.

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По мнению Владимира Путина, арест зарубежных активов российских бизнесменов стал «уроком для всех». Президент добавил, что предупреждал предпринимателей о подобном развитии событий.

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