Мишустин призвал создать комфортную среду для людей и бизнеса без бюрократизма

Российское правительство ведет свою работу для создания государства с комфортной средой для бизнеса и необременительного для населения. Для этого необходимо избавиться от бюрократизма и перевести оказание все государственных услуг в проактивный режим. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением во время ежегодного отчета о работе кабмина в Госдуме выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что любое взаимодействие с органами власти должно стать наиболее удобным для людей и предпринимателей.

«Наша цель — государство без бюрократизма. Необременительное для людей и бизнеса. В котором не надо просить об услугах. Все они будут предоставляться в проактивном режиме. И людям не придется тратить время на сбор справок и бумажных документов», — заявил Мишустин.

Премьер-министр добавил, что в центре внимания чиновников должны оказаться интересы человека, а конечный результат важнее формальностей. При использовании такого подхода ситуация изменится в лучшую сторону.

Глава правительства добавил, что в проект федерального бюджета, который представят ближайшей осенью, уже заложили затраты на реализацию социально-экономических инициатив, про которые говорил президент в послании Федеральному собранию.