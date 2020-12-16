Бизнес за 3 года выиграл только 22% дел о необоснованной налоговой выгоде

За три года с начала действия статьи о необоснованной налоговой выгоде государство выиграло 78% дел. Сторону бизнеса суд принимал только в 22% случаев. Возможно, ситуацию изменят новые рекомендации, которые подготовили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

По данным юридической фирмы «Арбитраж.ру», на которые ссылается РБК, государство с 2017 года выиграло 294 суда из 378. Согласно данным ФНС, ведомство выигрывает более 85% дел.

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в начале 2020 года заявил, что количество дел по налоговым спорам нельзя назвать большим в масштабах страны.

Сейчас злоупотреблением по закону считаются умышленное искажение отчетности, учет фиктивных сделок, а также операции без деловой цели, сделки с единственной целью сэкономить на налогах.

Генеральный директор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев считает, что важно отличать случаи налоговой экономии от корпоративного мошенничества. Зачастую менеджеры привлекают «экономически недееспособных контрагентов», чтобы сэкономить на налогах.

«Привлекая фирмы-прокладки, менеджеры крупных компаний чаще всего хотят нажиться, похитив средства бизнеса, а не уйти от налогов. Бюджет в таких случаях всегда теряет», — подчеркнул Мирзоев.

По данным на первую декаду декабря число легальных самозанятых в России превысило рубеж в 1,4 миллиона человек. Счетная палата назвала льготный налоговый режим главной причиной роста их количества.