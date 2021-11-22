Бизнес попросил снизить штрафы в новой версии КоАП

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минюст отзыв на проект изменения в КоАП наказания по статьям о нарушениях при миграционном учете, на таможне и при перевозке детей автобусами. Бизнес попросил уменьшить штрафы предпринимателей, так как заложенный в документе размер наказания не соразмерен тяжести проступков.

Как сообщили газете «Известия» в РСПП это может вызвать банкротства предприятий. Экспертов поддержали коллеги и других бизнес-объединений. Впрочем, специалисты нашли последнюю редакцию кодекса способной ослабить административное давление и в целом компромиссной.

Это уже третий проект КоАП, первые два раскритиковали чиновники и бизнес за ужесточение санкций и непосильные штрафы. Однако в этой редакции эксперты обратили внимание, на несоразмерность штрафов за нарушения в области таможни тяжести проступков. Они составляют 50-200% рыночной стоимости товаров и допускают их конфискацию.

В РСПП также обратили внимание на штрафы гостиниц за нарушения при регистрации граждан. Они достигают 500 тысяч рублей для юрлиц. При этом сроки регистрации постояльцев очень сжаты. Это приведет к большим затратам рабочего времени и заметным финансовым расходам.

С начала года количество нарушений миграционного законодательства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросло с 7970 до 12 720 протоколов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.