Бизнес получит субсидии за наем уволенных в пандемию россиян

В 2021 году правительство выделит субсидии на наем 200 тысяч россиян, потерявших работу во время пандемии. За одного трудоустроенного выплатят около 50 тысяч рублей, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на оценку Минтруда.

Также безработным предложат государственные программы переобучения, рассчитанные на почти 170 тысяч человек. Всего кабмин планирует охватить мерами поддержки до 40% тех, кто остался без работы в 2020 году.

На субсидию смогут рассчитывать компании и индивидуальные предприниматели, которые трудоустроят граждан, стоящих на учете в центрах занятости.

Субсидия в 50 тысяч рублей — это три минимальных размера оплаты труда с учетом районного коэффициента, суммы страховых взносов и количества трудоустроенных.

Для получения выплат компания должна обратиться в службу занятости, предоставив список вакантных должностей.

В ответ ей пришлют список соискателей. В него в первую очередь попадут инвалиды, те, кому скоро на пенсию, бывшие осужденные, многодетные родители и другие категории безработных, которым трудно найти место самостоятельно.