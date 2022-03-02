Бизнес и жителей РФ поддержат на фоне санкций

В Госдуму РФ внесут законопроект о комплексе социально-экономических мер поддержки россиян и бизнеса в условиях санкций. Правительство страны уже одобрило документ.

Проект закона расширит правительственные полномочия для оперативного решения вопросов поддержки экономики, отметили в пресс-службе кабмина.

В него включили несколько положений в части контроля, надзора и лицензирования, закупок товаров для государственных и муниципальных нужд, градостроительной деятельности, государственных и муниципальных услуг и улучшения инвестиционного климата.

Представил документ вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Ранее в РФ решили с 1 марта отменить НДС на драгоценные металлы для россиян. При покупке золотого слитка в банке платить налог на добавленную стоимость в 20% не придется. В правительстве назвали подобные вложения хорошей альтернативой покупке валюты.