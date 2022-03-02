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    02 марта 2022, 20:56

    Бизнес и жителей РФ поддержат на фоне санкций

    Кабмин РФ одобрил законопроект о поддержке россиян и бизнеса в условиях санкций

    Александра Ломейко

    В Госдуму РФ внесут законопроект о комплексе социально-экономических мер поддержки россиян и бизнеса в условиях санкций. Правительство страны уже одобрило документ.

    Проект закона расширит правительственные полномочия для оперативного решения вопросов поддержки экономики, отметили в пресс-службе кабмина.

    В него включили несколько положений в части контроля, надзора и лицензирования, закупок товаров для государственных и муниципальных нужд, градостроительной деятельности, государственных и муниципальных услуг и улучшения инвестиционного климата.

    Представил документ вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

    Ранее в РФ решили с 1 марта отменить НДС на драгоценные металлы для россиян. При покупке золотого слитка в банке платить налог на добавленную стоимость в 20% не придется. В правительстве назвали подобные вложения хорошей альтернативой покупке валюты.