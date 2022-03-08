Бизнес без проверок и индексация пенсий. Главное из закона о мерах поддержки россиян и предпринимателей

Закон о комплексе мер социальной и экономической поддержки в сложных экономических условиях подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый закон разрешил правительству проводить дополнительную индексацию страховых пенсий и дополнительных выплат пожилым россиянам в течение всего 2022 года. Отдельно прописаны особенности установления размеров минимального прожиточного минимума и оплаты труда.

Документ вводит запрет на плановые проверки малого и среднего бизнеса на весь 2022 год. Этот же мораторий для IT-компаний продлится до конца 2024 года. Предпринимателям упростили получение статуса резидента свободной экономической зоны в Крыму. Теперь достаточно открыть на полуострове свой филиал или представительство.

Упрощается процедура закупки и регистрации медицинских препаратов в России. Правительство получило право оперативно корректировать требования к фармацевтической деятельности. Максимальная сумма закупки препаратов и медицинских изделий у единственного поставщика увеличивается с одного до 1,5 миллиона рублей. Норма предусматривает, что закупку можно делать только у представителей тех стран, которые не ввели санкции против России.

Прервавшие обучение в заграничных университетах студенты смогут продолжить обучение в российских вузах. Правила приема упростят.

Документ на рассмотрение Госдумы и Совета Федерации на минувшей неделе представило правительство. Как напомнила газета «Известия», парламентарии одобрили законопроект 4 марта.

Меры поддержки направлены на помощь россиянам и предприятиям, которые пострадали от введенных странами Запада санкций.