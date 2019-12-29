    29 декабря 2019, 19:50

    Биограф рассказал историю, которая раскрывает качества Путина

    Алена Макаренко

    Политическая судьба президента России Владимира Путина уникальна в советской и современной российской истории. А некоторые эпизоды из жизни главы государства лучше всего раскрывают его качества. Об этом рассказал немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар, сообщило РИА «Новости».
    Биограф рассказал историю, которая раскрывает качества Путина

    Биограф описал один из эпизодов жизни Путина, который характеризует российского лидера наиболее точно. Рар вспомнил про пожар на даче Путиных под Ленинградом в 1996 году. В тот день политик отдыхал с друзьями в сауне, но вспыхнул его дом. Путин побежал на второй этаж, где спали дочери. Он вынес их из комнаты и сбросил вниз на руки друзьям. После этого Путин вспомнил про все свои сбережения, хранившиеся в дипломате.

    «И он еще раз вбежал в горящий дом и увидел, что все деньги сгорели, и только его нательный крест лежал нетронутый. Это такая личная история, которая была честно рассказана», — рассказал Рар.

    Немецкий биограф знает много подобных историй про российского лидера. Например, нынешний глава государства подослал друга сделать предложение своей будущей жене для проверки ее верности. «Это тоже Путин», — добавил Рар.

    Журналист долгое время и профессионально редактировал и готовил биографии деятелей советской элиты. Однако когда он приступил к биографии Путина, понял, что это «совсем другая биография, чем у старых элит». По его словам, это был совершенно другой образец карьеры. Рар назвал Путина самым значимым политиком XXI века, который по своей воле и благодаря своим идеям создал новую страну.

    По мнению биографа, в новейшей истории редко появляется «столь сильный политик». Журналист напомнил нелегкую судьбу Путина. Президент родился в простой семье. А дед будущего политика работал поваром на сталинской даче, поэтому имел отношение к спецслужбам. Работа Путина в Германии «не была чем-то особенным, он не был супершпионом». Глава государства раньше испытывал разные проблемы: жена попала в автокатастрофу, он потерял работу после проигрыша Анатолия Собчака на выборах. При крушении ГДР, КГБ, СССР он переживал падения, но потом все равно поднимался, вспомнил Рар.

    «Эта динамика, эти взлеты и падения — это было совсем другое, чем биография Ельцина и остальных советско-российских функционеров», — отметил Рар.

    В заключении биограф представил «объективную точку зрения»: «20 лет Путина — это очень интересная фаза российской истории».