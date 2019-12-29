Биограф рассказал историю, которая раскрывает качества Путина

Биограф описал один из эпизодов жизни Путина, который характеризует российского лидера наиболее точно. Рар вспомнил про пожар на даче Путиных под Ленинградом в 1996 году. В тот день политик отдыхал с друзьями в сауне, но вспыхнул его дом. Путин побежал на второй этаж, где спали дочери. Он вынес их из комнаты и сбросил вниз на руки друзьям. После этого Путин вспомнил про все свои сбережения, хранившиеся в дипломате.

«И он еще раз вбежал в горящий дом и увидел, что все деньги сгорели, и только его нательный крест лежал нетронутый. Это такая личная история, которая была честно рассказана», — рассказал Рар.

Немецкий биограф знает много подобных историй про российского лидера. Например, нынешний глава государства подослал друга сделать предложение своей будущей жене для проверки ее верности. «Это тоже Путин», — добавил Рар.

Журналист долгое время и профессионально редактировал и готовил биографии деятелей советской элиты. Однако когда он приступил к биографии Путина, понял, что это «совсем другая биография, чем у старых элит». По его словам, это был совершенно другой образец карьеры. Рар назвал Путина самым значимым политиком XXI века, который по своей воле и благодаря своим идеям создал новую страну.

По мнению биографа, в новейшей истории редко появляется «столь сильный политик». Журналист напомнил нелегкую судьбу Путина. Президент родился в простой семье. А дед будущего политика работал поваром на сталинской даче, поэтому имел отношение к спецслужбам. Работа Путина в Германии «не была чем-то особенным, он не был супершпионом». Глава государства раньше испытывал разные проблемы: жена попала в автокатастрофу, он потерял работу после проигрыша Анатолия Собчака на выборах. При крушении ГДР, КГБ, СССР он переживал падения, но потом все равно поднимался, вспомнил Рар.

«Эта динамика, эти взлеты и падения — это было совсем другое, чем биография Ельцина и остальных советско-российских функционеров», — отметил Рар.

В заключении биограф представил «объективную точку зрения»: «20 лет Путина — это очень интересная фаза российской истории».