Безвизовый режим для иностранцев без принципа взаимности могут установить в России | 360°

Власть 01 ноября 2022, 20:05 Безвизовый режим для иностранцев без принципа взаимности могут установить в России Путин поручил продумать систему безвизового режима для иностранцев без принципа взаимности YouTube

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Российский лидер Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ проработать вопрос по установлению безвизового режима для иностранцев без принципа взаимности. Об этом во вторник сообщили на сайте Кремля, перечислив перечень поручений по итогам заседания президиума Госсовета.

«Подготовить и представить предложения по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в Российскую Федерацию иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях», — говорится в перечне.

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Также глава государства поручил возобновить действие единой электронной визы и продумать вопрос об увеличении объемов авиаперевозок с иностранными государствами, которые не проявляют недружественные действия в отношении России.

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Накануне президент России заявил, что страна временно приостановила участие в продовольственной сделке из-за возникновения угрозы для гуманитарного коридора. Путин призвал ООН воздействовать на представителей киевского режима, чтобы те гарантировали безопасность для судов. Также президент поручил правительству России к 1 марта представить предложения по созданию круглогодичных морских курортов, сообщил RT.