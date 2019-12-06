Опрос: 60% украинцев готовы идти на компромиссы ради мира в Донбассе Подробнее

Пушилин назвал главным достижением Донецка принуждение Киева к подписанию «формулы Штайнмайера», после чего стало возможным отвести на некоторых участках от линии фронта силы и средства.

«Считаю это безусловной победой наших переговорщиков и республики в целом», — подчеркнул политик.

Он выразил надежду, что шаги, сделанные для урегулирования затянувшегося кризиса на востоке Украины, будут иметь логическое завершение. Глава республики отметил, что урегулирование конфликта зависит во многом от позиции Киева.