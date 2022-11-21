Власть 21 ноября 2022, 11:07 «Безрассудные и наглые заявления». В Совфеде отреагировали на планы Украины атаковать Крым Сенатор Бондарев указал на отсутствие военной силы и ресурсов у Украины для атаки Крыма РИА «Новости»

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Украина не располагает ни силами, ни ресурсами для наступления на Крым. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в своем Telegram-канале.

«Заявления украинской стороны о намерениях „вернуть“ Крым звучат безрассудно и нагло», — отметил сенатор.

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Он напомнил, что это Россия вернула Крым весной 2014 года, ее жители высказали желание о присоединении.

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По его словам, главные цели озвученных претензий Украины на Крым — повысить моральный дух ВСУ и обмануть западных покровителей в надежде на их усиленную помощь.

По словам Бондарева, у Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки жителей для наступления на полуостров, которое было анонсировано.

В воскресенье, 20 ноября, глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о намерениях ВСУ развернуть кампанию по возвращению Крыма.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Киев русским городом после претензий со стороны украинских властей. Депутат Госдумы, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев призвал серьезнее оборонять Крым после заявлений Украины.