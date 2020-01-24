Безработным россиянкам с детьми предложили помочь с переобучением

Курсы для переобучения или повышения квалификации женщин, сидящих с детьми, предложили ввести в регионах. Пройти обучение смогут мамы дошкольников и малышей до трех лет.

«Минтруд России разработал для региональных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации методические рекомендации по организации переобучения и повышения квалификации», — сказано в сообщении ведомства. Его процитировало РИА «Новости».

Конечно, женщины будут посещать курсы по желанию. Речь идет о тех, кто сам не прочь найти себе работу. Чтобы эта идея заработала, регионам предлагают привлечь благотворительные фонды и социально ориентированные НКО. Обратившимся за помощью мамам помогут определить их слабые и сильные стороны, а также подберут подходящий вариант обучения. Он должен занять не более полугода. По окончании учебы женщинам предлагают выдавать образовательные сертификаты.

Тем, кто сидит с совсем маленьким ребенком (до трех лет), работодатель на время декрета может предложить курсы по развитию профессиональных навыков. Цель этой идеи — помочь максимальному числу женщин получить работу после декрета.

Теме материнства в России сейчас уделяют особое внимание. В середине января президент Владимир Путин предложил платить за первого ребенка 466 617 рублей, за второго увеличить выплату до 616 617 рублей. Многодетным семьям государство будет гасить до 450 тысяч рублей ипотечного кредита.