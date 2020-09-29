Российский лидер заявил, что в ходе пандемии коронавируса количество безработных выросло на 1,7%.

«Я уверен, что мы с этим справимся в следующем году и уже в этом году начнем работать и работаем уже. Уверен, что это принесет свои результаты», — заявил президент России.

Он отметил, что правительство уже представило планы по преодолению этих сложностей. В частности, Путин отметил положительный пример, который озвучил министр труда Антон Котяков. Речь идет о работе по социальному контракту, где один из участников был зарегистрирован в качестве самозанятого.

Путин отметил, что результат снижения показателей, безусловно, важен, но главное в выстроенной стратегии — добиться того, чтобы люди могли зарабатывать и кормить семьи.

Нам нужно создать условия, чтобы люди могли работать, а не просто зарегистрировались. Чрезвычайно важная вещь, на этом просто нельзя останавливаться. Если человек зарегистрировался, а работать не может по каким-то причинам и деньги не может зарабатывать для семьи, тогда это не результат Владимир Путин президент России.

По данным Росстата, в августе количество безработных россиян составило 4,8 миллиона человек. Это рекордный показатель за последние восемь лет.

Одна из мер, которую предложило правительство, — это научить оставшихся без заработка россиян вести бизнес. Такая мера прописана в паспорте федерального проекта «Вовлечение в предпринимательство». По итогам обучения выпускники могут получить пособие для открытия своего дела, а также дальнейшее сопровождение.