«Безответственность и недальновидность»: Володин ответил на призывы Франции бойкотировать «Спутник V»

Европейские страны все больше теряют свою самостоятельность, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в ответ на призывы госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона бойкотировать российские и китайские вакцины.

«Политики, которые думают о своих гражданах, не могут быть столь безответственны, призывая ограничить доступ к жизненно важным препаратам в условиях пандемии», — заметил Володин в своем Telegram-канале.

По его мнению, заявление Бона выдает истинные ценности тех, кто отвечает за политику во Франции.

«Безответственная и недальновидная позиция, которая игнорирует как интересы собственных граждан, так и здравые голоса политиков и ученых, звучащие в самой Европе», — подчеркнул он.

Володин обратил внимание на высказывание венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто о том, что Европа делает большую ошибку, рассуждая о вакцинах с точки зрения политики, а не медицины. Также Сийярто указал, что в Венгрии специалисты пришли к выводу, что российский «Спутник V» безопасен и эффективен. Об этом же заявил одном из самых авторитетных научных журналов Nature.

По мнению спикера Госдумы, Франции нужно определиться в своих приоритетах. Он также напомнил высказывания Шарля де Голля о ведении внешней политики.

«Обслуживание заокеанских политической и экономической элит и отсутствие конструктивного взаимодействия с соседями противоречит защите интересов собственных граждан, мира и благополучия Европы в целом», — заключил он.