Лавров призвал не рассматривать предложения России по гарантиям безопасности в качестве угрозы

Россия не угрожала странам Запада, приглашая их к диалогу по гарантиям безопасности. Но в ответ получила заявления о возможности введения новых санкций. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на пресс-конференции выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Германии Анналеной Бербок.

Глава российского МИД подчеркнул, что дальнейшие отношения со странами Запада Москва будет выстраивать в зависимости от конкретных шагов, на которые они пойдут. Без реакции любые действия в адрес России не останутся.

«Мы никому ничем не угрожаем. Но мы слышим угрозы в наш адрес. Надеюсь, что все это отражает только некие эмоции, которые определенные силы утверждают внутри лагеря западных стран», — отметил Лавров.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна готова обсуждать с Россией гарантии безопасности на условиях взаимных шагов.

«Мы готовы вести серьезный диалог о взаимных договоренностях и шагах, которые укрепят нашу общую европейскую безопасность. Укрепят безопасность людей в Риге, в Бухаресте, в Берлине и в Петербурге», — подчеркнула Бербок.

Также стороны переговоров пришли к общему мнению о необходимости вернуться к «нормандскому формату» для реализации властями Украины Минских соглашений. Бербок отметила, что это стало бы важным вкладом в укрепление безопасности Европы.

Сергей Лавров выразил уверенность, что Германия и Франция сделают все, чтобы президент Украины Владимир Зеленский пошел на выполнение взятых на себя обязательств.

«Надежда только на то, что Берлин и Париж заставят господина Зеленского выполнить то, что он многократно выполнить обещал», — подчеркнул министр.

Также он подчеркнул, что Россия приветствует желание США включиться в урегулирование украинского кризиса, поскольку именно Вашингтон может оказать существенное влияние на киевский режим.