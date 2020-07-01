    01 июля 2020, 22:21

    «Безопасность, доступность, прозрачность». Памфилова подвела предварительные итоги голосования по поправкам

    Арина Гудилова

    В России закончилось голосование по поправкам в Конституцию. По предварительным оценкам Центральной избирательной комиссии, в нем участвовали около 65% избирателей. Об этом сообщила Элла Памфилова на брифинге для журналистов.
    «Безопасность, доступность, прозрачность». Памфилова подвела предварительные итоги голосования по поправкам

    Глава ЦИК Элла Памфилова пояснила, что окончательные результаты голосования будут известны, после обработки протоколов и рассмотрения всех жалоб.

    Всего на 20:00 1 июля поступило 7196 письменных обращения. Из них 591 за сегодня. По словам Памфиловой, уже обработаны 92% всех поступивших обращений. Отмечается, что жалоб, требующих непосредственного рассмотрения заседания ЦИК не зарегистрировано.

    Глава ЦИК отметила, что дистанционное голосование получило большую популярность у других регионов. Вместе с тем, комиссия принимает все меры, чтобы не допустить двойного голосования. Памфилова пояснила, что все списки проголосовавших на зарубежных участках будут проверяться по «оперативным каналам связи».

    «Ни один из двойников не проскочит», — подчеркнула она.

    Глава ЦИК поблагодарила всех граждан России за участие в голосовании.

    «Безопасность, доступность, прозрачность!», — охарактеризовала Памфилова прошедшее голосование по поправкам в Конституции.