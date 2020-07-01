«Безопасность, доступность, прозрачность». Памфилова подвела предварительные итоги голосования по поправкам

В России закончилось голосование по поправкам в Конституцию. По предварительным оценкам Центральной избирательной комиссии, в нем участвовали около 65% избирателей. Об этом сообщила Элла Памфилова на брифинге для журналистов.

Глава ЦИК Элла Памфилова пояснила, что окончательные результаты голосования будут известны, после обработки протоколов и рассмотрения всех жалоб.

Всего на 20:00 1 июля поступило 7196 письменных обращения. Из них 591 за сегодня. По словам Памфиловой, уже обработаны 92% всех поступивших обращений. Отмечается, что жалоб, требующих непосредственного рассмотрения заседания ЦИК не зарегистрировано.

Глава ЦИК отметила, что дистанционное голосование получило большую популярность у других регионов. Вместе с тем, комиссия принимает все меры, чтобы не допустить двойного голосования. Памфилова пояснила, что все списки проголосовавших на зарубежных участках будут проверяться по «оперативным каналам связи».

«Ни один из двойников не проскочит», — подчеркнула она.

Глава ЦИК поблагодарила всех граждан России за участие в голосовании.

«Безопасность, доступность, прозрачность!», — охарактеризовала Памфилова прошедшее голосование по поправкам в Конституции.