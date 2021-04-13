Сенатор Владимир Джабаров обсудил с RT сообщения о том, что Североатлантический Альянс перебрасывает свои войска к границам России.

«Россия очень внимательно отслеживает ситуацию. Я считаю, то, что сейчас совершают страны НАТО, — это полное безобразие, это провокация», — подчеркнул первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.

Он заметил, что военный блок подталкивает Украину к тому, чтобы втянуть Москву в конфликт. По словам парламентария, российская сторона принимает адекватные меры.

«Потому что мы должны понимать, что в случае любого обострения ситуации должны будем дать достойный ответ», — объяснил Джабаров.