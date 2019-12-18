Без решения суда и документов. Приставы взломали дверь помощницы депутата Мосгордумы

Проблема рейдерских захватов жилья путем покупки доли в квартире коснулась Елены Евсеевой, директора некоммерческой организации содействия социальной и правозащитной деятельности «Мой дом. За высокое качество жизни» и помощника депутата Мосгордумы Натальи Метлиной.

Как она сообщила «360», в ее дом уже второй раз пытаются прорваться приставы без судебного постановления и каких-либо разрешительных документов. Елена Евсеева сообщила, что в службе находится ее заявление о том, что она ведет судебный процесс по признанию сделки от 2008 года незаключенной. До завершения разбирательства приставы не имеют права пытаться попасть в ее квартиру.

«Полгода было тихо, но появился какой-то пристав, который совершенно не разбирается в законах, твердит как попугай, что я отказываюсь выполнять решение суда, и уже второй раз ломится в мою квартиру. Они нанесли мне ущерб на 250 тысяч рублей, вскрыли дверь толщиной 15 сантиметров», — сообщила Евсеева.

По ее словам, человек, который жаждет вселиться в ее квартиру, живет по соседству, но ни разу не попытался с ней связаться и поговорить. Евсеева утверждает, что он располагает трехкомнатной квартирой и иным жильем. Она констатировала, что совсем недавно проводила круглый стол, посвященный как раз таким случаям рейдерства.

Депутат Мосгордумы Наталья Метлина сообщила «360», что ее помощница Елена Евсеева возглавляет комитет помощи пострадавшим от рейдерских захватов. Но таким горьким опытом располагает не только она. Депутат утверждает, что проблема подобных захватов получила особое распространение именно путем покупки долей в квартирах по семейному проживанию.

«Это антисоциально и омерзительно, когда к вам в квартиру вдруг въезжает неизвестный человек. Мы, депутаты Мосгордумы, пытаемся на законодательном уровне решить эту проблему. Дело в нестыковке ряда статей гражданского кодекса РФ. В них нет четкого определения и запрета на торговлю долями внутри квартир по семейному проживанию на сторону. Эту проблему нужно решать или продажей объекта целиком или договоренностью внутри семьи путем выкупа доли или по судебному решению», — сообщила Наталья Метлина.

Она подчеркнула, что продолжит борьбу. Уже создана рабочая группа и будет проведен не один круглый стол с привлечением депутатов Госдумы.

«Надеюсь, наши коллеги помогут привести законодательство в надлежащий вид и погасить создавшееся невероятное напряжение. Мы уже неоднократно писали инструкции для полиции, но стражи правопорядка продолжают способствовать рейдерским захватам. Ситуация сложная, тяжелая, неоднозначная, будем работать с Петровкой, 38», — резюмировала Метлина.