Без оснований были расторгнуты 40% госзакупок в 2019 году

Предприниматели опасаются участвовать в тендерах госзакупок, так как в прошлом году были расторгнуты 14 тысяч договоров с государственными и муниципальными компаниями. Причем, 40% были отменены госзаказчиком без оснований. Недобросовестных партнеров могут внести в специальный реестр.

Как рассказал газете «Известия» замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаил Евраев, у госорганов более сильная позиция, поэтому предприниматели не хотят с ними работать, опасаясь банкротства.

Эксперты считают, что исправить ситуацию может появление реестра недобросовестных госзаказчиков. В него войдут участники закупок, которые за последние два года расторгли контракты в одностороннем порядке или по решению суда. Список также пополнят предприниматели, уклонившиеся от заключения договора.

Евраев уточнил, что прекращение контракт возможно в случае неисполнения контрагента обязательств. Предприниматель теряет не только сам договор, но и финансовое обеспечение. Это справедливо только в том случае, если предприниматель сорвал контракт. Но несправедливо, и демотивирует бизнесменов, если недобросовестного поведения они не допускали.

Поскольку у предпринимателей нет возможности обжаловать решение заказчика во внесудебном порядке, для создания равновесия Евраев предложил дать им такое право. Дополнительно ФАС рассмотрит вопрос внесения исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков.

Президент «Опоры России» Александр Калинин подтвердил изданию, что при разрыве контракта предпринимателю не компенсируются затраты, понесенные в процессе производства, поэтому отказ от контракта в одностороннем порядке нередко приводит к банкротству. Он предложил подробно проанализровать изменения в законодательстве, чтобы условия заключения и расторжения договора были четко определены.

В декабре минувшего года Совет Федерации поддержал введение преференций для самозанятых, как и предприятия малого и среднего бизнеса в области госзакупок.