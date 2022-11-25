Власть 25 ноября 2022, 20:01 Без госпереворота на Украине не было бы спецоперации — Путин Президент Путин назвал СВО ответом на попытку вмешательства в дела России РИА «Новости»

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Россия оказалась под внешним влиянием на рубеже конца девяностых и нулевых годов и чуть не потеряла свой суверенитет. Именно усилия внешних игроков привели страну в нынешнюю ситуацию, в том числе в зону специальной военной операции. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих.

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Глава государства пояснил, что именно внешние силы привели к государственному перевороту на Украине, когда власть захватили националисты. Если бы не это, то никакой специальной военной операции не было бы. Но новое правительство возвело в ранг национальных героев пособников Гитлера.

«Вот с кем борются сегодня наши ребята в зоне СВО. А те, кто им противостоит, даже не понимают, что они делают, что их используют как пешек в этой чужой игре. Но мы должны бороться за свои интересы, за своих людей, за свою страну», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что многим жителям Советского Союза казалось, что после развала страны жизнь изменится в лучшую сторону. Но выяснилось, что у внешнего мира совершенно другой культурный код и жизнь там совсем не такая, как казалось.