Без апокалиптических настроений. Политолог объяснил суть новых возможных санкций США против РФ

Ждать ничего хорошего от введения США санкций против России не стоит, считает политолог-американист Малек Дудаков. Он объяснил «360» особенность новых ограничительных мер.

«Это будет первый крупный пакет санкций, который водится конкретно Джо Байденом. Это не тот пакет ограничительных мер, который был разработан при Трампе, это совершенно новые санкции. Формально они вводятся в связи с обвинениями в сторону России во вмешательстве в выборы. Конечно, это будет попытка ударить по „Северному потоку — 2“, который уже почти достроен», — отметил он в разговоре с «360».

Помимо сообщения о подготовке США нового пакета санкций, Вашингтон заговорил о возможной высылке российских дипломатов, которых подозревают в «шпионаже». Эта ситуация не удивила Малека Дудакова. Он считает, что она довольно рядовая в условиях вялотекущей холодной войны между США, блоком НАТО, Россией и Китаем.

«Не первый случай за последние годы, когда хотят выслать российских дипломатов. Мы помним, как при Трампе закрывали представительства в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско. Тогда было выслано довольно большое количество дипломатов», — отметил он.

Политолог отметил, что Россия может дать симметричный ответ и также выслать оставшихся американских дипломатов из России.

Он заявил, что в любом случае ничего хорошего ждать от введения новых санкций и высылки дипломатов не стоит. Но и впадать «в апокалиптическое настроение» не нужно, добавил он. Однако это повлияет на получение американской визы российскими жителями.

«Я думаю, как ситуация была плохой с введением санкций, такой она и останется. Люди так и будут продолжать ездить куда-нибудь в Таллин или Тбилиси для получения американских виз», — сказал эксперт.