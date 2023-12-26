Власть 26 декабря 2023, 23:18 Бестабачные смеси в России приравняют к никотиновой продукции Проект о приравнивании бестабачных смесей к никотиновой продукции внесли в ГД РФ Freepik

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Безникотиновые бестабачные смеси для нагревания могут отнести к никотиносодержащим продуктам. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, он есть в электронной базе ГД.

«Данный законопроект <…> является логичным шагом на пути преодоления и предупреждения никотиновой зависимости у молодежи и послужит основой для последующих мер по предотвращению незаконной торговли подобными изделиями», — сказано в документе.

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Авторы проекта отметили, что вместе с электронными сигаретами стали популярны кальянные смеси. В них часто содержатся вкусоароматические вещества. По государственному стандарту, такую смесь могут считать «безникотиновой», однако некоторое количество этого вещества там может быть из-за погрешности измерения.

«Ничто не препятствует умышленно (чтобы спровоцировать тягу и увеличить спрос) добавлять в будто бы безникотиновые смеси минимальное или любое иное количество „скрытого“ никотина», — заявил автор законопроекта в пояснительной записке.

Ранее стало известно, что Росалкогольрегулирование и Роспотребнадзор усилят контроль над торговлей никотинсодержащей продукцией. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила отчитываться о принятых мерах каждый месяц.