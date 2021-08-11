Бессараб высказалась о предложении повысить МРОТ до 20 тысяч рублей

Член комитета Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с RТ прокомментировала идею повысить МРОТ до 20 тысяч рублей. Такое предложение ранее внесли депутаты ЛДПР.

Нельзя просто так взять и повысить минимальный размер оплаты труда, поскольку он рассчитывается исходя из ряда показателей, объяснила Бессараб. Однако, она согласилась, что МРОТ необходимо повышать.

«Сегодня мы рассчитываем прожиточный минимум и МРОТ от медианной величины среднедушевого дохода, среднедушевой заработной платы населения. И составляют они соответствующую долю — 42% от соответствующих средних показателей. Конечно, это небольшие доли и их надо увеличивать… Но конкретный размер необходимо рассчитывать, его нельзя назначать. Рассчитывать совместно с Минфином, совместно с правительством, чтобы понимать, какие изменения нам потребуются в бюджет Российской Федерации», — пояснила депутат.

На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля.