Бессараб прокомментировала предложение о сертификатах на отдых для молодоженов

Преференции для молодоженов являются хорошей инициативой, однако дать сертификаты на отдых лучше всего не им, а тем, кто много лет прожил в браке и смог его сохранить. Так член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала заявление депутата Виталия Милонова о поддержке вступающих в брак. Об этом написал RT.

«Безусловно, необходимо вводить соответствующие преференции, но, на мой взгляд, скорее, за долголетие в браке. Когда исполнится 50, 55 и более лет и семейная пара прошла все испытания, сохранив любовь на все времена», — отметила Бессараб.

По ее словам, молодые семьи и так имеют льготы на ипотеку и другую помощь от государства, а вот парам, которые долгое время живут в браке, можно, например, давать премии в размере количества прожитых лет.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил выдавать сертификаты на отдых молодоженам до 35 лет. Он считает, что такая мера «подтолкнет тысячи российских пар к официальному заключению законного брака и к дальнейшему деторождению и укреплению страны».