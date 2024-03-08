Власть 08 марта 2024, 02:37 «Бесчестная игра». Сенатор Цеков дал оценку расширению НАТО на восток Сенатор Цеков: расширение НАТО — бесчестная игра и нарушение обязательств РИА «Новости»

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Расширение НАТО стало нарушением договоренностей, которые альянс и Россия заключили более 30 лет назад. Об этом РИА «Новости» заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.

«Расширение НАТО в сторону границ России — это бесчестная игра и подлое нарушение достигнутых более 30 лет назад договоренностей и обязательств», — сказал политик.

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Он отметил, что альянс нарушил свои обязательства, которые дал во время процесса объединения Германии в 1990 году и упразднения Организации Варшавского договора.

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что на учениях НАТО в Европе отрабатывается сценарий вооруженного противостояния с Россией. Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и ситуацию в мире. НАТО готовится к новым конфликтам, подчеркнул он.