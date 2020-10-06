Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что разбирательство касательно самочувствия Алексея Навального стоит на месте. Выяснилось, что Германия так и не предоставила какие-либо документы по делу блогера.

«Пока ничего нового в разбирательстве не произошло. Новым могло бы стать получение информации из Берлина. Берлин пока молчит», — передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее посольству России в Берлине отказали в консульском доступе к Алексею Навальному. На запросы российской Генпрокуратуры в Германии также ничего не ответили.

Навальному стало плохо на борту самолета в конце августа. Его жизнь смогли спасти омские врачи. После блогера перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он некоторое время пролежал в коме. Тогда медики клиники заявили, что его отравили «Новичком», но доказательств никаких не представили.

Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил главе МИД Франции о запросе России по ситуации с Навальным, ответ до сих пор не получен. Об этом сообщает сайт «Газета.ru».