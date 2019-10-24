Беременные и кормящие матери начнут получать выплаты в Подмосковье

В Московской области будут выдавать денежные выплаты вместо питания беременным женщинам и кормящим матерям. Соответствующий законопроект приняли депутаты Мособлдумы на заседании в четверг, 24 октября.

Ежемесячную денежную выплату будут получать беременные начиная со срока 12 недель, кормящие в течение шести месяцев после родов, при нахождении ребенка исключительно на грудном вскармливании, а также дети в возрасте до трех лет.

«В целях обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, являющихся гражданами Российской Федерации и имеющих место жительства в Московской области, осуществляется ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет», — говорится в пояснительной записке проекта закона.

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Размер выплаты составляет: беременным женщинам — 400 рублей, кормящим матерям — тысяча рублей, детям до одного года — тысяча рублей, детям от года до трех лет — 600 рублей.

Кроме того, если в семье несколько детей до трех лет, то выплату предоставляют на каждого ребенка.