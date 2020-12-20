Беременная журналистка ответила на обвинения во лжи Путину на пресс-конференции

Рязанская журналистка Александра Безукладова ответила тем, кто обвиняет ее во лжи. Она отметила, что действительно беременна, и рассказала, как именно пришла идея сделать такую табличку для пресс-конференции.

Журналистка выразила недоумение тем, что замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты Александр Малькевич и другие люди обвинили ее во лжи о своем положении.

«Во время пресс-конференции я, возможно, не совсем внятно ответила Владимир Владимировичу о своем действующем статусе в силу волнения. Но во время федерального пресс-подхода я четко обозначила: «Да, я в положении», — рассказала Безукладова «МК».

Она подчеркнула, что на протяжение всей беременности наблюдается у врачей и готова предоставить выписку из своей медицинской карты. Журналистка также рассказала, почему решила сделать такую табличку. Она отметила, что идея появилась во время обсуждения поездки на пресс-конференцию и сперва прозвучала как шутка.

«Мы шутили, что в прошлом году на пресс-конференции я была на последних месяцах беременности и это было заметно, а сейчас, когда у меня еще не большой срок, „хоть табличку делай“. Вот и решили в самом деле сделать», — отметила она.

Во время пресс-конференции Владимира Путина Безукладова держала в руках табличку с надписью «Я беременна».

Когда ей дали слово, она попросила президента присвоить вице-губернатору Рязанской области звание Героя России за спасение семи человек во время пожара, напомнила «Газета.ru». Когда Путин спросил, какое значение табличка имеет к вопросу, журналистка ответила, что сделал ее для привлечения внимания.

«Известия» отметили, что первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты (ОП) Александр Малькевич призвал наказать журналистку за табличку с вводящей в заблуждение информацией. Он назвал поведение Безукладовой недопустимым.

URA.RU отметило, что телеведущий Владимир Соловьев поддержал девушку. Он заявил, что журналистка не заслужила наказания за свой поступок. Телеведущий выразил уверенность, что Безукладова и так уже напугана, сообщил «Царьград».