Поклонская рассказала, что сотрудники прокуратуры Крыма прошли через такие сложные испытания, которые мало кто смог бы повторить, Они доказали свою верность и отвагу, проявив лучшие качества офицеров. Но среди 700 сотрудников нашелся один предатель. Политик назвала его слабым человеком и объяснила причину его поступка.

Для него белый порошок, девочки (да и мальчики тоже), красивые тачки — смысл жизни. Он же не виноват в том, что ему было страшно потерять все свое богатство — вот ему и пришлось стать «героем Майдана» Наталья Поклонская.

Поклонская уточнила, что речь идет о «несчастном, но далеко не бедном» экс-прокуроре Алушты — Артуре Шаповалове. Она отметила, что перед этим он додумался переписать свою недвижимость и земельные участки на других — это позволило ему избежать национализации. Политик заявила, что «пришло время провести инвентаризацию» и найти всю незаконную собственность бывшего прокурора. По ее словам, все необходимые материалы уже направлены в прокуратуру.