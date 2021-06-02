Белый дом решил не отказываться от встречи Байдена с Путиным из-за кибератаки

В Вашингтоне не намерены отказываться от встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина из-за новой кибератаки, в которой американские власти подозревают российских хакеров. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, передал ТАСС.

По словам Жан-Пьер, в Белом доме не считают саммит с российским президентом наградой Москве.

«Мы считаем это жизненно важной частью защиты интересов Америки. Президент Байден встречается с Владимиром Путиным из-за разногласий между нашими странами, а не вопреки им», — сказала она.

Представительница администрации отметила важность для лидеров двух стран четко обозначить свои позиции и найти «сферы, в которых мы можем добиться прогресса».

Саммит Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Политики впервые встретятся вживую с момента вступления Байдена в должность президента США.

Для Путина эта поездка станет первым зарубежным визитом с января 2020 года, когда он посетил Израиль и Палестину.

Байден прибудет в Женеву после европейского турне — участия в саммите «большой семерки» в Великобритании, совещания стран НАТО в Брюсселе и встречи на высшем уровне лидеров США и ЕС.