Белый дом не разгласит, где Байден подхватил ковид

Белый дом не интересует, где президент США Джо Байден подхватил коронавирус. Об этом сообщили представители резиденции на пресс-конференции.

«Важно то, что мы готовились к этому моменту», — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Совсем недавно Байден вернулся из Израиля и Саудовской Аравии. А до этого виделся с супругой украинского президента Владимира Зеленского, которая пришла на встречу в нелепом костюме.

Несмотря на ковид, в резиденции утверждают, что с Байденом все в порядке — он чувствует себя отлично. По словам президента, он полностью вакцинировался от ковида. А также поставил две бустерные прививки. Шансы на тяжелое течение ковида у главы Белого дома крайне незначительные.

Умение Байдена поставить себе диагноз оставляет желать лучшего. Ведь за несколько часов до заболевания ковидом он пожаловался на рак.