Белый дом рассказал о консультациях с Россией по Донбассу

США «на многих уровнях» общаются с Россией по поводу ситуации в Донбассе. Также Вашингтон консультируется с партнерами в регионе, обсуждая «эскалацию российской агрессии на востоке Украины», заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Как вы знаете, мы взаимодействуем на многих уровнях. На прошлой неделе был телефонный разговор с русскими на уровне министра обороны. Также позвонил наш госсекретарь. Мы, конечно, общаемся и на многих более низких уровнях», — сообщила она на брифинге.

Кроме того, США взаимодействуют с Украиной и европейскими партнерами, добавила Псаки.

«Что касается эскалации российской агрессии на востоке Украины, в том числе передвижения российских войск на границах Украины, мы, конечно, консультируемся и тесно работаем с партнерами и союзниками в регионе, чтобы оценить, поделиться разведданными, определить, что происходит и что с этим можно сделать», — отметила пресс-секретарь.

Также Псаки заявила, что США подготовили ответ на действия России. Одни меры будут публичными, другие — нет. Подробности могут появиться в скором времени.