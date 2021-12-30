Белый дом раскрыл темы предстоящих переговоров президентов России и США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным собирается подчеркнуть важность деэскалации ситуации вокруг Украины. Байден видит в этом необходимое условия для того, чтобы в переговорах по безопасности с Россией появился прогресс.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн пояснила, что американская сторона по-прежнему наблюдает присутствие российской военной техники неподалеку от украинских границ. Ее процитировал телеканал CNN.

«Мы продолжали ясно давать понять российской стороне: для того, чтобы добиться реального прогресса и состояния, при котором мы обеспечим безопасность и стабильность в Европе, будет необходима обстановка деэскалации, а не эскалации. Очевидно, это будет частью того, что президент Байден доведет до сведения президента Путина завтра», — отметила Хорн.

В администрации президента США сообщили, что страна готовит план усиления Североатлантического альянса и его союзников на тот случай, если обстановка вокруг украинской территории продолжит накаляться. Соединенные Штаты намерены обсудить с Россией безопасность в Европе, урегулирование ситуации на Украине через силы и средства ОБСЕ, а в ходе Совета Россия — НАТО на повестке разговора окажется проект договора с альянсом.

Телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена запланирован на 30 декабря. В предстоящей беседе американский лидер собирается обсудить будущие двусторонние переговоры, запланированные на 10 января 2022 года.