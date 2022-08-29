Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о фашистах в США. По ее мнению, чиновница публично признала, что «американское общество состоит из фашистов». Об этом дипломат написала в Telegram-канале.

«Интересно, какой-нибудь израильский государственный деятель скажет (как они говорили о киевском режиме), что „среди республиканцев много евреев, поэтому они априори не могут быть фашистами“? Или мы дождемся опровержения этого откровения самими американцами?» —отметила российский дипломат.

Президент США Джо Байден ранее выступил на мероприятии Демократической партии. Во время своего обращения к однопартийцам он заявил, что философия его главного оппонента — Дональда Трампа — является «чем-то вроде полуфашизма».

Позднее его слова подтвердила Жан-Пьер. Она подчеркнула — американский лидер не стесняется такой оценки сторонников 45-го президента. До этого Байден высказался об обысках в доме Трампа. Следственные мероприятия в отношении политика в США расценивают как попытку лишить его влияния.