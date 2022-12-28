Власть 28 декабря 2022, 16:17 Белоусов счел бессмысленным создание мобилизационной экономики в России Первый вице-премьер Белоусов: у РФ есть резервы для решения поставленных президентом задач РИА «Новости»

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Нет смысла создавать в России мобилизационную экономику, поскольку страна обладает резервами для решения стоящих перед ней задач. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью каналу «Россия 24».

«У нас есть достаточное количество резервов и рычагов, которые мы можем задействовать, чтобы решить те задачи, которые ставят и президент, и сама жизнь», — считает политик.

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По его мнению, создать мобилизационную экономику «просто не получится», впрочем, ее как таковой и не существует, есть лишь понятие «мобилизационное общество», а мобилизационная экономика — его часть. Первый вице-премьер России подчеркнул также, что это «всегда военизированная история», отказ от личных интересов по отношению к государственным и их «жесткое превалирование».

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В том же интервью Белоусов отметил, что 2023 год, «если ничего не произойдет», будет для российской экономики легче нынешнего. «Фатальных проблем» не предвидится, считает он.